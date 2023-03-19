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Хирн назвал имя соперника для Усика вместо Фьюри
Известный супертяж
Фото: The Japan Times
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал о своем отношении к организации боя Усик – Фьюри и назвал возможного соперника для украинца как альтернативу британскому чемпиону.
"Я думаю, что все возможно. Но сколько там сегодня осталось времени – шесть недель? И когда появляется твит о том, что часы тикают, – это никогда не бывает хорошим знаком, потому что прижимает людей к стенке. Как я понимаю, контракты передаются от одной стороны к другой, и это не самые лучшие сделки.
Никто не знает, все возможно. Я не думаю, что поединок состоится 29 апреля, но у меня действительно нет представления.
Усик – Хргович? Если поединок с Фьюри не состоится, то это бой, который мы бы однозначно устроили" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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