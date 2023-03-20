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Карл Фроч: Если поединок Усик - Фьюри не состоится, то виноват будет Тайсон
Усик согласился на снижение гонорара
https://karate.ru
Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) британец Карл Фроч прокомментировал переговоры между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри.
Так, Фроч заявил, что в случае срыва поединка виновата будет именно команда Цыганского короля.
"Я считаю, что этот бой состоится. Но шесть недель, оставшиеся до поединка, беспокоят меня больше всего. Слишком малый срок для организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Но если поединок не состоится сейчас, виноват будет Тайсон Фьюри. Думаю, это покажет его с ужасной стороны", – сказал Фроч в рамках выпуска своего YouTube-канала.
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