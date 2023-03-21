Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдди Хирн назвал причину низких продаж билетов на бой Джошуа - Франклин
Все из-за низкорейтингового оппонента
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, почему на бой его подопечного с Джермейном Франклином такие низкие продажи билетов.
Напомним, что бой запланирован на 1 апреля на арене O2.
"По сути, люди любят преувеличивать вещи. Осталось несколько сотен билетов. Это дорого, сейчас вообще тяжело", - сказал Хирн Mirror Fighting.
"Это Джермейн Франклин, а не Кличко или кто-то другой, с кем он сражался раньше. Но вечером будет полностью аншлаг, и это будет отличная атмосфера. Я думаю, это будет очень тяжелое сражение. Нам нужно просто победить Джермейна Франклина, которого я действительно чувствую , что это трудная борьба".
Популярное сейчас
- 25-летний воспитанник Динамо воюет за Украину
- Хацкевич: Не понимаю, за какие заслуги Коноплянка сегодня вызывается в сборную
- Китайские СМИ: Си Цзиньпин прямо намекнул Путину о необходимости деэскалации в Украине
- Хирн назвал имя соперника для Усика вместо Фьюри
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО