Эдди Хирн назвал причину низких продаж билетов на бой Джошуа - Франклин

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, почему на бой его подопечного с Джермейном Франклином такие низкие продажи билетов.

Напомним, что бой запланирован на 1 апреля на арене O2.

"По сути, люди любят преувеличивать вещи. Осталось несколько сотен билетов. Это дорого, сейчас вообще тяжело", - сказал Хирн Mirror Fighting.

"Это Джермейн Франклин, а не Кличко или кто-то другой, с кем он сражался раньше. Но вечером будет полностью аншлаг, и это будет отличная атмосфера. Я думаю, это будет очень тяжелое сражение. Нам нужно просто победить Джермейна Франклина, которого я действительно чувствую , что это трудная борьба".