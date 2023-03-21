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Эдди Хирн назвал причину низких продаж билетов на бой Джошуа - Франклин

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Эдди Хирн назвал причину низких продаж билетов на бой Джошуа - Франклин

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Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, почему на бой его подопечного с Джермейном Франклином такие низкие продажи билетов.

Напомним, что бой запланирован на 1 апреля на арене O2.

"По сути, люди любят преувеличивать вещи. Осталось несколько сотен билетов. Это дорого, сейчас вообще тяжело", - сказал Хирн Mirror Fighting.

"Это Джермейн Франклин, а не Кличко или кто-то другой, с кем он сражался раньше. Но вечером будет полностью аншлаг, и это будет отличная атмосфера. Я думаю, это будет очень тяжелое сражение. Нам нужно просто победить Джермейна Франклина, которого я действительно чувствую , что это трудная борьба".

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В статье: Энтони Джошуа Эдди Хирн
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Источник:
Mirror

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