"План всегда один - победа нокаутом". Тренер Фьюри рассказал о бое с Усиком

Тренер Тайсона Фьюри Шугар Хилл Стюард считает, что его подопечный успеет подготовиться к поединку против украинца Александра Усика, если будет усиленно работать на тренировках.

"Если бой будет утвержден на 29 апреля, то Тайсону придется очень усердно тренироваться, чтобы успеть подготовиться к этой дате. Времени мало, но я верю в способности Тайсона и в его физическую форму.

А план на бой всегда один: победа соперника нокаутом. Двигаться и все сделать для того, чтобы поймать соперника нокаутирующим ударом", - приводит слова Стюарда Sky Sports.

Ожидается, что контракт на бой Александр Усик и Тайсон Фьюри подпишут 1 апреля.