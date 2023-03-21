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"План всегда один - победа нокаутом". Тренер Фьюри рассказал о бое с Усиком
В то же время, Шугар Хилл Стюард считает, что будет непросто
Тренер Тайсона Фьюри Шугар Хилл Стюард считает, что его подопечный успеет подготовиться к поединку против украинца Александра Усика, если будет усиленно работать на тренировках.
"Если бой будет утвержден на 29 апреля, то Тайсону придется очень усердно тренироваться, чтобы успеть подготовиться к этой дате. Времени мало, но я верю в способности Тайсона и в его физическую форму.
А план на бой всегда один: победа соперника нокаутом. Двигаться и все сделать для того, чтобы поймать соперника нокаутирующим ударом", - приводит слова Стюарда Sky Sports.
Ожидается, что контракт на бой Александр Усик и Тайсон Фьюри подпишут 1 апреля.
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