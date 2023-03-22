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Усик и Фьюри свернули переговоры по бою

Бокс
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Топ-боя не будет

Усик и Фьюри свернули переговоры по бою

Фото: Flipboard

UA-Футбол
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Переговоры между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри по поводу проведения объединительного боя за титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе провалились. Об этом сообщил ESPN со ссылкой на источники в лагерях обоих боксеров.

Последней договоренностью между сторонами было распределение гонораров 70 на 30 в пользу Фьюри. Но боксеры не смогли договориться о других условиях, которые имели решающее значение для заключения контракта. Усик закрыл свой тренировочный лагерь и вскоре приступит к подготовке к другому бою.

"Независимо от того, насколько Усик шел на уступки, его подталкивали к большему", – цитирует менеджера украинского боксера Эгиса Климаса журналист Стив Ким.

В последний день до наступления дедлайна команды Усика и Фьюри подтвердили договоренность по бою. Усик согласился получить 30 процентов от общей суммы гонорара и предлагал Фьюри 1 млн из его суммы пожертвовать Украине. Однако боксеры продолжили спорить в соцсетях. Тайсону не понравилось, что в будущем контракте прописан матч-реванш, на что Александр призвал своего соперника "быть мужиком" и подписать соглашение.

36-летний Александр Усик свой последний бой провел в августе 2022 года, победив в рематче британца Энтони Джошуа.

Напомним, что Усик на данный момент владеет поясами WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. У Фьюри есть только пояс WBC. Вероятнее всего, после срыва боя с Тайсоном первым претендентом на бой с Усиком будет другой англичанин – Даниэль Дюбуа.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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