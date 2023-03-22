Названа возможная причина срыва боя Усик - Фьюри

Намеченный на 29 апреля на стадионе Уэмбли (Лондон) бой за звание абсолютного чемпиона хэвивейта между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) не состоится.

По данным британца Роба Теббатта из ID Boxing, причина отмены боя — пункт о незамедлительном реванше. Стороны так и не сумели договориться о том, как поделить призовой фонд в том случае, если в первом поединке победит Усик.

Обозреватель пишет, что стороны проделали огромную работу: "На выходных они договорились о пункте о реванше. В воскресенье отчитались о "солидном прогрессе". Но неспособность договориться об условиях второго боя в конце концов завершилась срывом переговоров".