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Названа возможная причина срыва боя Усик - Фьюри
Стороны не смогли уладить детали реванша
Скріншот з трансляції
Намеченный на 29 апреля на стадионе Уэмбли (Лондон) бой за звание абсолютного чемпиона хэвивейта между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) не состоится.
По данным британца Роба Теббатта из ID Boxing, причина отмены боя — пункт о незамедлительном реванше. Стороны так и не сумели договориться о том, как поделить призовой фонд в том случае, если в первом поединке победит Усик.
Обозреватель пишет, что стороны проделали огромную работу: "На выходных они договорились о пункте о реванше. В воскресенье отчитались о "солидном прогрессе". Но неспособность договориться об условиях второго боя в конце концов завершилась срывом переговоров".
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