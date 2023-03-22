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Фрэнк Уоррен: Я не подтверждаю, что бой Усик - Фьюри отменен

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Фрэнк Уоррен: Я не подтверждаю, что бой Усик - Фьюри отменен

Getty Images/Global Images Ukraine

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Промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) Фрэнк Уоррен в интервью Talk SPORT рассказал о переговорах с командой Александра Усика (20-0, 13 KO):

"Нет, я не подтверждаю, что бой отменен. Все, что я получил от него Климаса официально, – это электронное письмо.

В нем говорилось: "Господа, надеюсь, у вас все хорошо. Я не собираюсь вдаваться в подробности, начинать обвинять или указывать на кого-то пальцем, но мы бы хотели официально объявить, что команда Усика исходит из дальнейших переговоров по бою 29 апреля".

Мы получили это вчера, мы впервые об этом услышали."

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В статье: Фрэнк Уоррен
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Источник:
Talksport

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