Промоутер Уайлдера: Деонтей сразу же согласится на бой с Усиком

Шелли Финкель промоутер эксчемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера отреагировал на вероятный срыв поединка за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом дивизионе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

"Если бой с Александром Усиком будет доступен, Деонтей Уайлдер примет его мгновенно", – заявил Финкель.