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Промоутер Уайлдера: Деонтей сразу же согласится на бой с Усиком
Посмотрим, удастся ли организовать бой
Фото: fight.ru
Шелли Финкель промоутер эксчемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера отреагировал на вероятный срыв поединка за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом дивизионе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
"Если бой с Александром Усиком будет доступен, Деонтей Уайлдер примет его мгновенно", – заявил Финкель.
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