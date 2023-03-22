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Промоутер Уайлдера: Деонтей сразу же согласится на бой с Усиком

Бокс
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Посмотрим, удастся ли организовать бой

Промоутер Уайлдера: Деонтей сразу же согласится на бой с Усиком

Фото: fight.ru

Новина українською

Шелли Финкель промоутер эксчемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера отреагировал на вероятный срыв поединка за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом дивизионе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

"Если бой с Александром Усиком будет доступен, Деонтей Уайлдер примет его мгновенно", – заявил Финкель.

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В статье: Александр Усик Дионтей Уайлдер
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