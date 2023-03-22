Александр Красюк рассказал об организации боя Усик - Фьюри

Промоутер чемпиона мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) рассказал о причинах срыва боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO). Слова Красюка приводит портал Sky Sports.

"Я разочарован. Не только Усиком, не только потому, что бой не состоится, но и из-за всех поклонников бокса во всем мире. Это, вероятно, самый ожидаемый бой, самый желанный не только для болельщиков, но и для нашей стороны.

Пояс WBC – это пояс, который бы завершил коллекцию Усика. Он стремился получить его, это было приоритетом для него и для нас.

Иногда такое случается, иногда бывает лучше, но мы работали над этим сражением и выполняли обязательства. Что есть, то есть. С нашей стороны мы проводили часы и часы разговоров по телефону, через Zoom, встречаясь в Лондоне. Мы все сделали все, что могли. Фрэнк Уоррен, Джордж Уоррен, Queensberry Promotions сделали так же много, как и мы. Мы все усердно работали.

Но мы не принимаем финальное решение. Мы предлагаем лучшие варианты для наших бойцов, а они принимают решающее решение. Пункт о реванше был только тем моментом, где все взорвалось.

Усик очень хотел этот поединок. Не поединок с Тайсоном Фьюри, а бой за пояс WBC. К сожалению, Фьюри владеет им. Мы должны с этим иметь дело. Не только с Тайсоном, но и с его поведением. Мы пытались. Это продолжалось 6-7 месяцев".