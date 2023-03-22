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Энди Руис бросил вызов Тайсону Фьюри
Но согласится ли на этот бой Фьюри
Экс-чемпион мира в сверхтяжелом весе Энди Руис (35-2, 22 КО) бросил вызов обладателю титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).
"Сделаем это", – написал Руис.
Напомним, что Тайсон Фьюри заявил, что не готов проводить бой с экс-чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО).
Lets do this ???????????????????????????? pic.twitter.com/8b1JpKdIKL— AndyRuizJr (@Andy_destroyer1) March 22, 2023
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