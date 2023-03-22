  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Энди Руис бросил вызов Тайсону Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энди Руис бросил вызов Тайсону Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Но согласится ли на этот бой Фьюри

Энди Руис бросил вызов Тайсону Фьюри

Новина українською

Экс-чемпион мира в сверхтяжелом весе Энди Руис (35-2, 22 КО) бросил вызов обладателю титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).

"Сделаем это", – написал Руис.

Напомним, что Тайсон Фьюри заявил, что не готов проводить бой с экс-чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО).

По теме
yellow-arrow
Майк Коппинджер: Тайсон Фьюри хотел распределения гонорара в реванше с Усиком 50 на 50
yellow-arrow
Александр Красюк рассказал об организации боя Усик - Фьюри
yellow-arrow
На войне с рашистами погиб украинский боксер, серебряный призер юношеской Олимпиады-2018
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энди Руис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде