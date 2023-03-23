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Джошуа: Я не собираюсь ждать Фьюри сложа руки
Энтони Джошуа не расстроится, если боя с "Цыганским королем" не будет
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал перспективу поединка с Тайсоном Фьюри.
"Я не знаю состоится ли наш бой. С ним тяжело вести переговоры. Посмотрите на историю с Усиком, это безумие. Хорошо, что люди видят всю эту переговорную закулису и начинают понимать, что происходит.
Разумеется, я не собираюсь ждать этого цыганского чудака сложа руки, игнорируя другие бои. Если наш бой состоится - хорошо, если нет - ничего страшного в этом не вижу", - приводит слова Джошуа ESPN.
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