Джошуа: Я не собираюсь ждать Фьюри сложа руки

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал перспективу поединка с Тайсоном Фьюри.

"Я не знаю состоится ли наш бой. С ним тяжело вести переговоры. Посмотрите на историю с Усиком, это безумие. Хорошо, что люди видят всю эту переговорную закулису и начинают понимать, что происходит.

Разумеется, я не собираюсь ждать этого цыганского чудака сложа руки, игнорируя другие бои. Если наш бой состоится - хорошо, если нет - ничего страшного в этом не вижу", - приводит слова Джошуа ESPN.