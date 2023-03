Промоутер Тайсона Фьюри подтвердил срыв боя с Александром Усиком

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, что бой британца против украинца Александра Усика не будет.

Напомним, что поединок планировался на 29 апреля. Александр Усик уже начал подготовку к поединку, однако стороны не договорились о распределении гонорара в реванше.

На кону этого боя стоял титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

???? CONFIRMED: FURY V USYK OFF ❌@FrankWarren has confirmed to BT Sport that the unification fight between Tyson Fury and Oleksandr Usyk (expected April 29th) is officially off ????????



More to follow ???? pic.twitter.com/JdfEvtfkGc