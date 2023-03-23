Промоутер Тайсона Фьюри подтвердил срыв боя с Александром Усиком

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, что бой британца против украинца Александра Усика не будет.

Напомним, что поединок планировался на 29 апреля. Александр Усик уже начал подготовку к поединку, однако стороны не договорились о распределении гонорара в реванше.

На кону этого боя стоял титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.