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Промоутер Тайсона Фьюри подтвердил срыв боя с Александром Усиком

Бокс
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Фанаты не увидят этого боя

Промоутер Тайсона Фьюри подтвердил срыв боя с Александром Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, что бой британца против украинца Александра Усика не будет.

Напомним, что поединок планировался на 29 апреля. Александр Усик уже начал подготовку к поединку, однако стороны не договорились о распределении гонорара в реванше.

На кону этого боя стоял титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
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