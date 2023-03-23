Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Тайсона Фьюри подтвердил срыв боя с Александром Усиком
Фанаты не увидят этого боя
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, что бой британца против украинца Александра Усика не будет.
Напомним, что поединок планировался на 29 апреля. Александр Усик уже начал подготовку к поединку, однако стороны не договорились о распределении гонорара в реванше.
На кону этого боя стоял титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
???? CONFIRMED: FURY V USYK OFF ❌@FrankWarren has confirmed to BT Sport that the unification fight between Tyson Fury and Oleksandr Usyk (expected April 29th) is officially off ????????— Boxing on BT Sport ???? (@BTSportBoxing) March 23, 2023
More to follow ???? pic.twitter.com/JdfEvtfkGc
Популярное сейчас
- В Белом доме высказались о "летчике-идиоте", который сбил их БПЛА, и отреагировали на заявления РФ о БК с обедненным ураном
- Тот самый пенальти. Как Андреа Пирло прибил одним движением сборную Англии
- За сутки уничтожены 87 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- На войне с рашистами погиб украинский боксер, серебряный призер юношеской Олимпиады-2018
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО