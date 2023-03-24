Комми: Ломаченко - один из лучших бойцов этой эры

Бывший чемпион мира в легком весе Ричард Комми заявил, что гордится своим выступлением в бою против Василия Ломаченко.

"Я родился в Гане, где не так много людей получают шанс оказаться на вершине. Так что для меня подраться с одним из лучших бойцов этой эры и дойти с ним до судейского решения, пусть даже я мог выступить намного лучше, - это все равно большое достижение.

Я никогда не выступал на Олимпиаде, а у него два олимпийских золота. Так что я горжусь собой, я проделал действительно хорошую работу. Прийти из Африки и достичь такого уровня могут не все. Так что было потрясающе подраться с такими бойцами, как Теофимо Лопес и Василий Ломаченко", - сказал Комми.

Напомним, что бой между Комми и Ломаченко состоялся в декабре 2021 года. Украинец победил единогласным решением судей.