Красюк: Следующая в очереди WBA, но все зависит от здоровья Дюбуа

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, сообщил, что после срыва мегафайта с Тайсоном Фьюри его подопечный должен сразиться с обязательным претендентом на пояс WBA Даниэлем Дюбуа.

Впрочем, Красюк сомневается, что Дюбуа сможет выйти на этот бой из-за травмы ноги, которую он получил в декабре прошлого года в поединке с Кевином Лереном.

"Скорее всего, Усик будет дальше драться с обязательным претендентом. Это должен быть бой по линии WBA. Следующая в очереди WBA, но все зависит от здоровья Дюбуа. Главное - готов ли он драться.

Помните его бой в андеркарде у Фьюри? Он получил серьезную травму. У меня было такое же повреждение. Мне понадобилось больше чем полгода, чтобы восстановиться. Прошло уже 5-7 лет, но я все еще чувствую боль в моем колене после операции", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу iFL TV.