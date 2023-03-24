Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Красюк: Следующая в очереди WBA, но все зависит от здоровья Дюбуа
Промоутер Александра Усика - о дальнейших планах
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, сообщил, что после срыва мегафайта с Тайсоном Фьюри его подопечный должен сразиться с обязательным претендентом на пояс WBA Даниэлем Дюбуа.
Впрочем, Красюк сомневается, что Дюбуа сможет выйти на этот бой из-за травмы ноги, которую он получил в декабре прошлого года в поединке с Кевином Лереном.
"Скорее всего, Усик будет дальше драться с обязательным претендентом. Это должен быть бой по линии WBA. Следующая в очереди WBA, но все зависит от здоровья Дюбуа. Главное - готов ли он драться.
Помните его бой в андеркарде у Фьюри? Он получил серьезную травму. У меня было такое же повреждение. Мне понадобилось больше чем полгода, чтобы восстановиться. Прошло уже 5-7 лет, но я все еще чувствую боль в моем колене после операции", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Популярное сейчас
- Звягель минимально обыграл Динамо U-19. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
- Брентфорд-В – Украина 0:2. Видео голов и лучших моментов матча
- Мбаппе: Сказал Гризманну, что на его месте отреагировал бы так же
- На войне с рашистами погиб украинский боксер, серебряный призер юношеской Олимпиады-2018
- Дани Алвеш написал письмо жене, которая бросила его после обвинений в изнасиловании
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО