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Тайсон Фьюри уже подыскал замену Усику
Слухи, похожие на правду
Фото: The Guardian
Известный американский инсайдер Майк Копинджер сообщил, что чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) уже нашел себе следующего соперника.
Вместо того, чтобы набраться смелости и выйти на поединок против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) британец намерен встретиться со своим соотечественником Джо Джойсом (15-0; 14 КО) .
Произойдет это при условии, если претендент 15 апреля победит китайца Чжана Чжилея (24-0-1; 19 КО).
Напомним, что Джойс является временным чемпионом мира по версии WBO.
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