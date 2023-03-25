Тайсон Фьюри уже подыскал замену Усику

Известный американский инсайдер Майк Копинджер сообщил, что чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) уже нашел себе следующего соперника.

Вместо того, чтобы набраться смелости и выйти на поединок против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) британец намерен встретиться со своим соотечественником Джо Джойсом (15-0; 14 КО) .

Произойдет это при условии, если претендент 15 апреля победит китайца Чжана Чжилея (24-0-1; 19 КО).

Напомним, что Джойс является временным чемпионом мира по версии WBO.