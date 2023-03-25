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Промоутер Усика предлагает Фьюри подраться с женщиной за звание абсолюта

Бокс
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Промоутер Усика предлагает Фьюри подраться с женщиной за звание абсолюта

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк нашел вариант для чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) относительно его следующего соперника. Слова украинского специалиста цитирует Boxing Social:

"Если он хочет сразиться за титул абсолютного чемпиона, то, возможно, ему подойдет вариант боя с Клариссой Шилдс (абсолютная чемпионка мира в среднем весе – прим). Каким будет его следующий шаг? У меня есть отличная идея, как он может восстановить свою репутацию.

Фьюри все еще должен матч-реванш Владимиру Кличко! Нечего бояться, Владимиру Кличко 47 лет. Так давай, сражайся со стариком и покажи, на что ты способен! Покажи нам, какой ты крутой" – сказал Красюк.

Напомним, что ранее Фьюри нашел замену Усику.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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