Украинский супертяж Сиренко рассказал, когда вернется на ринг

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко рассказал о своей травме и ориентировочных сроках восстановления.

– Во время спарринга ударил руку. Произошел надрыв мышцы бицепса. Это нужно было отремонтировать, иначе в будущем было бы сложно устранить травму на 100%. Потому мы сразу сделали операцию.

Травмы встречаются с каждым спортсменом. Это неприятно, нужно время для восстановления, но в спорте так бывает.

– Сколько времени будет продолжаться восстановление?

– Минимум несколько месяцев. Сейчас я ношу специальное устройство на руке, потом мне нужно делать специальные упражнения для восстановления – сказал он в эфире канала Студия Бокса Виктора Ялымова в Instagram.