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Украинский супертяж Сиренко рассказал, когда вернется на ринг
Анонс – не скоро
фото - b-1boxing.com
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко рассказал о своей травме и ориентировочных сроках восстановления.
– Во время спарринга ударил руку. Произошел надрыв мышцы бицепса. Это нужно было отремонтировать, иначе в будущем было бы сложно устранить травму на 100%. Потому мы сразу сделали операцию.
Травмы встречаются с каждым спортсменом. Это неприятно, нужно время для восстановления, но в спорте так бывает.
– Сколько времени будет продолжаться восстановление?
– Минимум несколько месяцев. Сейчас я ношу специальное устройство на руке, потом мне нужно делать специальные упражнения для восстановления – сказал он в эфире канала Студия Бокса Виктора Ялымова в Instagram.
Напомним, что ранее Фьюри
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