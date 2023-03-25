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Команды Усика и Фьюри официально уведомили WBA о прекращении переговоров

Бокс
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Команды Усика и Фьюри официально уведомили WBA о прекращении переговоров

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
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Команды чемпионов мира в супертяжелом весе Александра Усика и Тайсона Фьюри официально сообщили Всемирной боксерской ассоциации (WBA) о прекращении переговоров по организации поединка за звание абсолютного чемпиона.

"Обновление по бою Усик – Фьюри: WBA проинформировали о прекращении переговоров по бою за абсолютного чемпиона.

Следующим шагом комитет потребует медицинского заключения о травме Дюбуа", - написал президент WBA Гильберто Мендоза на своей странице в Твиттер.

Напомним, что ранее назвали имя нового соперника для Фьюри.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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