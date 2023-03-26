Джошуа прокомментировал поведение Фьюри: Это просто ужас

Британский супертяжелый Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) прокомментировал поведение своего соотечественника, чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО), который не смог согласовать условия поединка с украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО). Слова Энтони в своем Твиттере цитирует Майкл Бенсон:

"Я скажу вам так: если Фьюри предлагает распределение гонорара 70 на 30 в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе абсолютному чемпиону мира в первом тяжелом дивизионе и объединенному чемпиону в хевивейте, то представьте, что он предложил бы мне. Это просто ужас" – сказал Джошуа.