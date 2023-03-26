Уайлдер о срыве боя Усик – Фьюри: Не удивило

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-2-1; 41 КО) прокомментировал срыв боя Усик – Фьюри. Его слова цитирует Fight Hype:

"Бокс – это очень сложный бизнес. На мой взгляд, это один из самых сложных видов бизнеса, потому что в нем нет структуры. Так что он может развернуться куда угодно. В этом бизнесе очень много лазейок, туннелей и улиц, по которым ты можешь пройтись.

Поэтому меня не удивило, что это сражение сорвалось так. Раньше то же произошло со многими другими поединками, поэтому это не должно быть для нас сюрпризом, ведь мы не видели некоторые лучшие бои, которые, как мы считали, состоятся. Но они сорвались и не состоялись. Некоторые из них были очень близки к организации, но сорвались. Поэтому для меня бой не утвержден окончательно, пока ты не вышел на ринг и не раздался гонг" – сказал он.