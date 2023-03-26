Промоутер Усика назвал возможных соперников для Александра

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF та IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк назвал потенциальных соперников для своего подопечного. Его слова цитирует Fighting On The Inside Podcast:

"У нас есть три обязательных претендента: Даниэль Дюбуа, номер один по правилам WBA, а затем IBF – Филипп Хргович, номер два и чемпион WBO Джо Джойс. Я бы хотел сказать, что самый сложный тест для Усика – это Джо Джойс. Это будет сложное сражение. Это может быть даже более сложный поединок, чем с Тайсоном Фьюри" – сказал он.