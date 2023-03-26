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Джошуа рассказал о возможности боя с Уайлдером
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Британский супертяжелый Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) оценил возможность организации поединка против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО). Его слова цитирует Boxing Social:
"Кажется, что бой с Уайлдером более реалистичен, поскольку я думаю, что вещи, происходящие из Фьюри, – это немного безумия. Я нахожусь в этой ситуации уже достаточно давно. Даже с двумя бойцами сложилась аналогичная ситуация. Но я чувствую, что Деонтей приблизился к стадии карьеры, на которой наше сражение реально.
Дело не в том, что я хочу этого сражения. Я считаю, что оно нужно Уайлдеру. И, честно говоря, подраться с ним реальнее, тем более учитывая положение, в котором мы оба находимся на этом этапе карьеры" – сказал он.
Напомним, что ранее Уайлдер
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