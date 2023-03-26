  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа рассказал о возможности боя с Уайлдером
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа рассказал о возможности боя с Уайлдером

Бокс
(1 голосов)

Было бы интересно

Джошуа рассказал о возможности боя с Уайлдером

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяжелый Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) оценил возможность организации поединка против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО). Его слова цитирует Boxing Social:

"Кажется, что бой с Уайлдером более реалистичен, поскольку я думаю, что вещи, происходящие из Фьюри, – это немного безумия. Я нахожусь в этой ситуации уже достаточно давно. Даже с двумя бойцами сложилась аналогичная ситуация. Но я чувствую, что Деонтей приблизился к стадии карьеры, на которой наше сражение реально.

Дело не в том, что я хочу этого сражения. Я считаю, что оно нужно Уайлдеру. И, честно говоря, подраться с ним реальнее, тем более учитывая положение, в котором мы оба находимся на этом этапе карьеры" – сказал он.

Напомним, что ранее Уайлдер рассказал о своих впечатлениях от отмены боя Усик – Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Промоутер Усика назвал возможных соперников для Александра
yellow-arrow
Уайлдер о срыве боя Усик – Фьюри: Не удивило
yellow-arrow
Джошуа прокомментировал поведение Фьюри: Это просто ужас
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде