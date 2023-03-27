  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. IBA готова подать в суд на Международный олимпийский комитет
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

IBA готова подать в суд на Международный олимпийский комитет

Бокс
(1 голосов)

Шансов на успех не так уж и много

IBA готова подать в суд на Международный олимпийский комитет

IBA

Новина українською

Международная боксерская ассоциация (IBA) сообщила, что может подать в суд на Международный олимпийский комитет по приглашению своих официальных лиц, рефери и судей на квалификационные турниры перед пожилыми Играми-2024.

"Учитывая, что IBA не предоставила МОК никаких контактных данных официальных лиц соревнований после Олимпиады в Токио в 2020 году, очевидно, что либо МОК получил эти контакты незаконно, либо нарушил соглашение. Причем последним еще серьезнее, учитывая, что головной офис IBA получил многочисленные жалобы от наших официальных лиц по соревнованиям по этим нежелательным сообщениям от МОК, прежде всего, IBA действительно обеспокоена источником, из которого МОК получил эти контактные данные, а именно честностью, прозрачностью, отсутствием постоянного профессионального развития, потерей квалификации и не соблюдением Общего регламента. по защите данных".

"Процесс, примененный МОК, не отвечает высоким стандартам критериев отбора, к которым IBA стремилась в течение последних двух лет. То, как развернут процесс МОК, полностью подрывает инвестиции IBA в высококачественный процесс для наших официальных лиц, а действия МОК демонстрируют отсутствие общей порядочности и сотрудничества , чтобы сообщить о своих намерениях".

"Поэтому IBA сохраняет за собой все права обращаться в компетентный суд против МОК, чтобы потребовать возмещения ущерба за нарушение Соглашения, незаконное использование нашей интеллектуальной собственности и нарушение Общего регламента по защите данных. Поскольку официальные лица соревнований IBA являются частью нашей операционной системы соревнований и прошли обучение и сертификацию у нас, мы не разрешаем МОК этого делать без предварительного разрешения IBA".

Ранее МОК сообщил, что IBA не будет участвовать в олимпийской квалификации по боксу, все из-за тесных связей президента организации «умара кремлевая» с российскими властями.

По теме
yellow-arrow
Джо Джойс готов провести бой с Александром Усиком
yellow-arrow
Сиренко: Возможно, бой Усик - Фьюри мы никогда не увидим
yellow-arrow
Уайлдер не против драться с Усиком
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Xsport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде