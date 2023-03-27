Международная боксерская ассоциация (IBA) сообщила, что может подать в суд на Международный олимпийский комитет по приглашению своих официальных лиц, рефери и судей на квалификационные турниры перед пожилыми Играми-2024.

"Учитывая, что IBA не предоставила МОК никаких контактных данных официальных лиц соревнований после Олимпиады в Токио в 2020 году, очевидно, что либо МОК получил эти контакты незаконно, либо нарушил соглашение. Причем последним еще серьезнее, учитывая, что головной офис IBA получил многочисленные жалобы от наших официальных лиц по соревнованиям по этим нежелательным сообщениям от МОК, прежде всего, IBA действительно обеспокоена источником, из которого МОК получил эти контактные данные, а именно честностью, прозрачностью, отсутствием постоянного профессионального развития, потерей квалификации и не соблюдением Общего регламента. по защите данных".

"Процесс, примененный МОК, не отвечает высоким стандартам критериев отбора, к которым IBA стремилась в течение последних двух лет. То, как развернут процесс МОК, полностью подрывает инвестиции IBA в высококачественный процесс для наших официальных лиц, а действия МОК демонстрируют отсутствие общей порядочности и сотрудничества , чтобы сообщить о своих намерениях".

"Поэтому IBA сохраняет за собой все права обращаться в компетентный суд против МОК, чтобы потребовать возмещения ущерба за нарушение Соглашения, незаконное использование нашей интеллектуальной собственности и нарушение Общего регламента по защите данных. Поскольку официальные лица соревнований IBA являются частью нашей операционной системы соревнований и прошли обучение и сертификацию у нас, мы не разрешаем МОК этого делать без предварительного разрешения IBA".

Ранее МОК сообщил, что IBA не будет участвовать в олимпийской квалификации по боксу, все из-за тесных связей президента организации «умара кремлевая» с российскими властями.