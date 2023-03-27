  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Энтони Джошуа может завершить карьеру
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энтони Джошуа может завершить карьеру

Бокс
(1 голосов)

Об этом заявил сам боксер

Энтони Джошуа может завершить карьеру

Новина українською

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) высказался о предстоящем поединке с американцем Джермейном Франклином (21-1, 14 KO), который состоится 1 апреля в Лондоне.

"У нас есть соперник, Джермейн Франклин, с которым я встречусь 1 апреля. У него появился шанс, и это здорово, каждый боец заслуживает шанс. Не смотрю на него как на разминку. Как по мне, медиа сделали его таким, но я смотрю на него как на реального претендента.

Читайте такжеЭдди Хирн назвал причину низких продаж билетов на бой Джошуа - Франклин

Я надеюсь на победу 1 апреля, потому что если я проиграю, то буду вынужден завершить карьеру, и это очевидно. Никто больше не даст мне большой бой. Франклин – серьёзный боец, и я не собираюсь проигрывать", – приводит слова Джошуа DAZN.

По теме
yellow-arrow
Президент WBC: Мы очень хотели увидеть бой Усик - Фьюри
yellow-arrow
IBA готова подать в суд на Международный олимпийский комитет
yellow-arrow
Джо Джойс готов провести бой с Александром Усиком
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде