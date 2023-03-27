Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энтони Джошуа может завершить карьеру
Об этом заявил сам боксер
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) высказался о предстоящем поединке с американцем Джермейном Франклином (21-1, 14 KO), который состоится 1 апреля в Лондоне.
"У нас есть соперник, Джермейн Франклин, с которым я встречусь 1 апреля. У него появился шанс, и это здорово, каждый боец заслуживает шанс. Не смотрю на него как на разминку. Как по мне, медиа сделали его таким, но я смотрю на него как на реального претендента.
Я надеюсь на победу 1 апреля, потому что если я проиграю, то буду вынужден завершить карьеру, и это очевидно. Никто больше не даст мне большой бой. Франклин – серьёзный боец, и я не собираюсь проигрывать", – приводит слова Джошуа DAZN.
Популярное сейчас
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Островки надежды в море безликости: о тех игроках сборной Украины, кто не провалил матч с Англией
- Украинцы обратились к Президенту с онлайн-петицией об отмене санкций Parimatch
- Джошуа прокомментировал поведение Фьюри: Это просто ужас
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо