  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Президент WBC: Мы очень хотели увидеть бой Усик - Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент WBC: Мы очень хотели увидеть бой Усик - Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Похоже, что теперь этот бой никогда не удастся организовать

Президент WBC: Мы очень хотели увидеть бой Усик - Фьюри

Новина українською

Президент WBC Маурисио Сулейман остался разочарованным провалом переговоров между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за титулы супертяжелого веса.

"Теперь этого окна возможностей для боя за все титулы не будет слишком долго. Это нас невероятно разочаровывает, потому что теперь начнутся обязательные защиты и трудно найти шанс для объединительного боя".

"WBC очень хотела увидеть этот поединок", – сказал Сулейман в интервью Sky Sports.

Читайте такжеПрезидент WBC: Молитесь о мире в Украине
По теме
yellow-arrow
Энтони Джошуа может завершить карьеру
yellow-arrow
IBA готова подать в суд на Международный олимпийский комитет
yellow-arrow
Джо Джойс готов провести бой с Александром Усиком
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурисио Сулейман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде