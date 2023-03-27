Президент WBC: Мы очень хотели увидеть бой Усик - Фьюри

Президент WBC Маурисио Сулейман остался разочарованным провалом переговоров между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за титулы супертяжелого веса.

"Теперь этого окна возможностей для боя за все титулы не будет слишком долго. Это нас невероятно разочаровывает, потому что теперь начнутся обязательные защиты и трудно найти шанс для объединительного боя".

"WBC очень хотела увидеть этот поединок", – сказал Сулейман в интервью Sky Sports.