Промоутер Джошуа: Фьюри просто хочет денег

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, считает, что организовать бой с Тайсоном Фьюри не будет проблемой, так как его интересуют лишь деньги.

"Я думаю, что Фьюри хочет денег. Он заботится только о деньгах, а деньги на кону этого боя будут стоять очень большие. О таких сумах он мог только мечтать, так почему бы не сделать это?

У нас есть контракт с прошлых наших переговоров, но прежде Энтони нужно разобраться с Джермейном Франклином. После этого мы сможем говорить о Тайсоне Фьюри. Давайте завершим начатое дело, а после этого посмотрим, что будет дальше", - сказал Хирн.