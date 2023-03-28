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Промоутер Джошуа: Фьюри просто хочет денег

Бокс
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Эдди Хирн убежден, что деньги - все, что интересует "Цыгансокго короля"

Промоутер Джошуа: Фьюри просто хочет денег

фото - boxingscene.com

Новина українською

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, считает, что организовать бой с Тайсоном Фьюри не будет проблемой, так как его интересуют лишь деньги.

"Я думаю, что Фьюри хочет денег. Он заботится только о деньгах, а деньги на кону этого боя будут стоять очень большие. О таких сумах он мог только мечтать, так почему бы не сделать это?

У нас есть контракт с прошлых наших переговоров, но прежде Энтони нужно разобраться с Джермейном Франклином. После этого мы сможем говорить о Тайсоне Фьюри. Давайте завершим начатое дело, а после этого посмотрим, что будет дальше", - сказал Хирн.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Бокс Эдди Хирн
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