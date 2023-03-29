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Ломаченко: Моя цель – абсолютное чемпионство в легком весе

Бокс
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Украинец рассказал о бое с Девином Хэйни

Ломаченко: Моя цель – абсолютное чемпионство в легком весе

instagram.com/lomachenkovasiliy

Новина українською

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) рассказал о своих планах на бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни (29-0, 15 КО). Слова боксера приводит boxingnews24.com.

"Моя цель – абсолютное чемпионство в легком весе, а Девин человек, у которого есть пояса. Я уважаю его боксерское IQ и рад этому вызову".

Напомним, что бой Ломаченко - Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

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В статье: Василий Ломаченко
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