Ломаченко: Моя цель – абсолютное чемпионство в легком весе

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) рассказал о своих планах на бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни (29-0, 15 КО). Слова боксера приводит boxingnews24.com.

"Моя цель – абсолютное чемпионство в легком весе, а Девин человек, у которого есть пояса. Я уважаю его боксерское IQ и рад этому вызову".

Напомним, что бой Ломаченко - Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе.