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Владимир Кличко раскритиковал президента МОК

Бокс
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Боксер отреагировал на решение о допуске россиян и белорусов

Владимир Кличко раскритиковал президента МОК

instagram.com/klitschko

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Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко вновь раскритиковал президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха за его позицию по поводу российских спортсменов.

"МОК разрешает российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх под "нейтральным флагом". Это решение — фальшивый флаг.

Томас Бах служит цветам и интересам России. Это решение загрязняет олимпийский дух", — написал Кличко.

Напомним, в марте 2022 года подавляющее большинство российских спортсменов были отстранены от международных соревнований.

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В статье: МОК
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