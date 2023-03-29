Владимир Кличко раскритиковал президента МОК

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко вновь раскритиковал президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха за его позицию по поводу российских спортсменов.

"МОК разрешает российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх под "нейтральным флагом". Это решение — фальшивый флаг.

Томас Бах служит цветам и интересам России. Это решение загрязняет олимпийский дух", — написал Кличко.

Напомним, в марте 2022 года подавляющее большинство российских спортсменов были отстранены от международных соревнований.