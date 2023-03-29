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Владимир Кличко раскритиковал президента МОК
Боксер отреагировал на решение о допуске россиян и белорусов
instagram.com/klitschko
Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко вновь раскритиковал президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха за его позицию по поводу российских спортсменов.
"МОК разрешает российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх под "нейтральным флагом". Это решение — фальшивый флаг.
Томас Бах служит цветам и интересам России. Это решение загрязняет олимпийский дух", — написал Кличко.
Напомним, в марте 2022 года подавляющее большинство российских спортсменов были отстранены от международных соревнований.
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