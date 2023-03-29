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Тедди Атлас: Фьюри всё ещё приводит 80-90 тысяч зрителей на арену
Тренер высказался об организации боев британца
Фото: isport.ua
Известный боксёрский тренер Тедди Атлас высказался о британце Тайсоне Фьюри.
"Фьюри зарабатывает миллионы долларов. Он всё ещё приводит 80-90 тысяч зрителей на арену. Ты можешь выйти и подраться на арене с парнем, продающим орешки по скидке, и привести 30 тысяч человек. Вот как обстоят дела в Лондоне, в Англии, в Британии. Если у этих бойцов есть фанаты, они придут почти независимо от того, с кем они будут драться.
Он может подраться с любым без риска или с намного, намного, намного меньшим риском, и всё равно получить миллионы долларов. Когда ты Фьюри и у тебя есть такой вариант, угадайте что? Опускаются руки на бой с Усиком, где можно проиграть! У Усика нет такого варианта. У него большое желание сделать бой с Фьюри!" — сказал Атлас в своём подкасте.
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