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Дерек Чисора высказался о бое Джошуа - Франклин
Фанаты с нетерпением ждут этого поединка
independent.co.uk / РА
Британский боксер Дерек Чисора (33-12, 23 KO) рассказал о предстоящем бое экс-чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) и Джермейна Франклина (21-1, 14 KO) .
"Для Джошуа это бой из серии пан или пропал. На нем лежит давление, и его проблема в том, что если он нокаутирует соперника, то люди скажут: "Тебе слишком легко удалось отправить этого парня в нокаут. Если же Джошуа победит по очкам , то люди будут утверждать, что он слишком боялся сразиться с Франклином.
Прежде Эй Джею нужно собраться, выйти в ринг и сделать то, что он должен. Надо победить. Главное – победа. Неважно, как ты выиграешь. Даже если ты побеждаешь за счет автогол, это все равно победа", - сказал Чисора.
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