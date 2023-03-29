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Дерек Чисора высказался о бое Джошуа - Франклин

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Дерек Чисора высказался о бое Джошуа - Франклин

independent.co.uk / РА

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Британский боксер Дерек Чисора (33-12, 23 KO) рассказал о предстоящем бое экс-чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) и Джермейна Франклина (21-1, 14 KO) .

"Для Джошуа это бой из серии пан или пропал. На нем лежит давление, и его проблема в том, что если он нокаутирует соперника, то люди скажут: "Тебе слишком легко удалось отправить этого парня в нокаут. Если же Джошуа победит по очкам , то люди будут утверждать, что он слишком боялся сразиться с Франклином.

Прежде Эй Джею нужно собраться, выйти в ринг и сделать то, что он должен. Надо победить. Главное – победа. Неважно, как ты выиграешь. Даже если ты побеждаешь за счет автогол, это все равно победа", - сказал Чисора.

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В статье: Дерек Чисора
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Источник:
Sport.ua

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