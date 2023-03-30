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Уайлдер: Я не выношу Фьюри, потому что он читер
Американец заявил, что слишком много знает о британце
Фото: fight.ru
Американский боксёр, бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер высказал своё отношение к британцу Тайсону Фьюри.
"Я не выношу этого парня. Он читер, и мне многое о нём известно. Многие топы бокса знают кучу всего, так что их не одурачишь, бро. Ну а так бокс — это мирная площадка. Мы можем сосуществовать друг с другом. Ты остаёшься там, а я остаюсь здесь, всё просто", — сказал Уайлдер в интервью ESPN.
Напомним, в последнем бою Уайлдер встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом.
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