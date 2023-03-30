Уайлдер: Если бы мне пришлось выбирать соперника, я бы, конечно, выбрал Усика

Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) в интервью ES News рассказал, с кем бы хотел провесы следующий бой.

"Если бы мне пришлось выбирать, я бы, конечно, выбрал Усика. Я имею в виду, что он чемпион, и мы бы устроили бой за титулы".