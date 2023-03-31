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Отец Фьюри: Промоутеры виноваты в срыве боя Усика и Тайсона
Фанаты с нетерпением ждали этого боя
Getty Images/Global Images Ukraine
Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) Джон Фьюри считает, что именно промоутеры должны в срыве поединка с Александром Усиком (20-0, 13). Его слова приводит The Metro.
"Я смущен, страна смущена, мир смущен. Но единственные, кого не смущает ничего – это промоутеры.
Совершенно промоутеры должны были сделать больше. За кулисами так много всего, чего бойцы не видят. Фрэнк Уоррен и этот украинский промоутер они не выглядели слишком взволнованными. Что они планировали за закрытыми дверями, одному Богу известно. Теперь Тайсон в свою сторону получает критику".
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