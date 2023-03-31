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Ломаченко: Ты не можешь думать о своем будущем, когда в твой дом пришла война

Бокс
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Боксер так и не назвал виновника этой войны

Ломаченко: Ты не можешь думать о своем будущем, когда в твой дом пришла война

instagram.com/lomachenkovasiliy

Новина українською

Украинский боксер Василий Ломаченко очень активно защищает УПЦ МП. В преддверии поединка с Девином Хейни, который состоится 20 мая 2023 года в Лас-Вегасе Василий высказался и о войне в Украине.

Журналисты спросили Ломаченко, что пришлось изменить из-за войны в Украине, на что 35-летний боксер ответил общими фразами и не назвал виновника.

"Ты не можешь думать о своем будущем, когда в твой дом пришла война. Ты просто думаешь о жизни, своей семье и о окружающих тебя людях.

Ты просто думаешь о том, как сможешь выжить на следующий день. Ты не можешь думать о своей работе, о спорте или о другом. Ты просто думаешь о защите", – сказал Ломаченко.

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В статье: Василий Ломаченко
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Источник:
sport.24tv

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