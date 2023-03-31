Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко: Ты не можешь думать о своем будущем, когда в твой дом пришла война
Боксер так и не назвал виновника этой войны
instagram.com/lomachenkovasiliy
Украинский боксер Василий Ломаченко очень активно защищает УПЦ МП. В преддверии поединка с Девином Хейни, который состоится 20 мая 2023 года в Лас-Вегасе Василий высказался и о войне в Украине.
Журналисты спросили Ломаченко, что пришлось изменить из-за войны в Украине, на что 35-летний боксер ответил общими фразами и не назвал виновника.
"Ты не можешь думать о своем будущем, когда в твой дом пришла война. Ты просто думаешь о жизни, своей семье и о окружающих тебя людях.
Ты просто думаешь о том, как сможешь выжить на следующий день. Ты не можешь думать о своей работе, о спорте или о другом. Ты просто думаешь о защите", – сказал Ломаченко.
Популярное сейчас
- Динамо подписало новый контракт с игроком молодежки
- Сборная Исландии уволила тренера после самой крупной победы в истории
- Красотка дня. Шикарная вторая половинка национального героя Шотландии. ФОТО
- Ломаченко и Хейни подписали контракт на бой - известны время и место
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО