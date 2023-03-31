Ломаченко: Я посвящу победу над Хэйни богу, отцу и своей стране

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, кому хочет посвятить победу над американцем Дэвином Хэйни.

"Прежде всего я посвящу эту победу нашему богу, затем я посвящу эту победу своему отцу и в третью очередь — конечно, своей стране. Важно, что люди беспокоятся о тебе в тяжёлой ситуации. Это важно. Будет очень-очень хорошо, если как только начнётся поединок… Я хочу дать людям из Украины немного, 45 минут, чтобы переключиться и поменять настроение. Может быть, и меньше 45 минут", — сказал Ломаченко на пресс-конференции.

Поединок Дэвина Хэйни с Василием Ломаченко пройдёт 20 мая в Лас-Вегасе.