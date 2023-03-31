  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко: Я посвящу победу над Хэйни богу, отцу и своей стране
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко: Я посвящу победу над Хэйни богу, отцу и своей стране

Бокс
(1 голосов)

Боксер настроен на победу

Ломаченко: Я посвящу победу над Хэйни богу, отцу и своей стране

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий

Новина українською

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, кому хочет посвятить победу над американцем Дэвином Хэйни.

"Прежде всего я посвящу эту победу нашему богу, затем я посвящу эту победу своему отцу и в третью очередь — конечно, своей стране. Важно, что люди беспокоятся о тебе в тяжёлой ситуации. Это важно. Будет очень-очень хорошо, если как только начнётся поединок… Я хочу дать людям из Украины немного, 45 минут, чтобы переключиться и поменять настроение. Может быть, и меньше 45 минут", — сказал Ломаченко на пресс-конференции.

Поединок Дэвина Хэйни с Василием Ломаченко пройдёт 20 мая в Лас-Вегасе.

По теме
yellow-arrow
Ломаченко: Бой с Хэйни - это последний шанс стать абсолютным чемпионом мира
yellow-arrow
Отец Фьюри: Промоутеры виноваты в срыве боя Усика и Тайсона
yellow-arrow
Ломаченко: Ты не можешь думать о своем будущем, когда в твой дом пришла война
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде