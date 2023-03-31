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Ломаченко: Бой с Хэйни - это последний шанс стать абсолютным чемпионом мира

Бокс
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И отчасти Василий прав

Ломаченко: Бой с Хэйни - это последний шанс стать абсолютным чемпионом мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, что бой с Дэвином Хэйни может стать последним шансом на победу для него.

"Я говорил, что четыре пояса — моя мотивация. А сейчас моя мотивация — этот последний шанс стать абсолютным чемпионом мира. Все знают, что если я проиграю этот бой, то Хэйни уйдёт в следующую весовую категорию. Он слишком большой, и он сам говорил. И все пояса станут вакантными. Не знаю, когда это может случиться в следующий раз. Кто будет следующий, если выиграю? У меня нет имени. Сейчас у меня только Хэйни", — сказал Ломаченко на пресс-конференции.

Поединок Дэвина Хэйни с Василием Ломаченко пройдёт 20 мая в Лас-Вегасе.

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В статье: Василий Ломаченко
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