Ломаченко – Хэйни: Стартовала продажа билетов на бой, диапазон цен

20 мая в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden состоится один из самых ожидаемых поединков 2023 года. Абсолютный чемпион мира в легком весе, американец Девин Хэйни (29-0; 15 КО) попытается защитить титулы в бою против бывшего чемпиона в трех весовых категориях, украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО).

Бойцы уже провели совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о своих мыслях и мотивациях.

Ломаченко посвятит победу Богу

С 31 марта стартовала официальная продажа билетов на этот бой. Так, пропуск на поединок можно приобрести в диапазоне цен от самого дешевого (79 долларов) до самого дорогого (1805 долларов).

Отметим, что общая емкость арены составляет около 17 тысяч мест.