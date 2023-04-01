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Ломаченко – Хэйни: Стартовала продажа билетов на бой, диапазон цен
Должен быть аншлаг
Getty Images/Global Images Ukraine
20 мая в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden состоится один из самых ожидаемых поединков 2023 года. Абсолютный чемпион мира в легком весе, американец Девин Хэйни (29-0; 15 КО) попытается защитить титулы в бою против бывшего чемпиона в трех весовых категориях, украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО).
Бойцы уже провели совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о своих мыслях и мотивациях.
С 31 марта стартовала официальная продажа билетов на этот бой. Так, пропуск на поединок можно приобрести в диапазоне цен от самого дешевого (79 долларов) до самого дорогого (1805 долларов).
Отметим, что общая емкость арены составляет около 17 тысяч мест.
Напомним, что ранее отец Фьюри
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