  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко – Хэйни: Стартовала продажа билетов на бой, диапазон цен
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко – Хэйни: Стартовала продажа билетов на бой, диапазон цен

Бокс
(1 голосов)

Должен быть аншлаг

Ломаченко – Хэйни: Стартовала продажа билетов на бой, диапазон цен

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

20 мая в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden состоится один из самых ожидаемых поединков 2023 года. Абсолютный чемпион мира в легком весе, американец Девин Хэйни (29-0; 15 КО) попытается защитить титулы в бою против бывшего чемпиона в трех весовых категориях, украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО).

Бойцы уже провели совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о своих мыслях и мотивациях.

Ломаченко посвятит победу Богу

С 31 марта стартовала официальная продажа билетов на этот бой. Так, пропуск на поединок можно приобрести в диапазоне цен от самого дешевого (79 долларов) до самого дорогого (1805 долларов).

Отметим, что общая емкость арены составляет около 17 тысяч мест.

Напомним, что ранее отец Фьюри назвал виновных в срыве поединка против Усика.

По теме
yellow-arrow
Джошуа – Франклин: Где и когда смотреть главный поединок апреля
yellow-arrow
Ломаченко: Бой с Хэйни - это последний шанс стать абсолютным чемпионом мира
yellow-arrow
Ломаченко: Я посвящу победу над Хэйни богу, отцу и своей стране
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде