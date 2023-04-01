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Джошуа – Франклин: Где и когда смотреть главный поединок апреля
Возвращение британца после разгрома
Фото: Джошуа
В ночь с 1 на 2 апреля в Лондоне (Великобритания) на арене О2 состоится поединок-возвращение. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) выйдет на ринг впервые после двух подряд поражений от Александра Усика (20-0; 13 КО).
Его соперником станет американец Джермейн Франклин (22-1; 14 КО).
Видеотрансляцию поединка смогут увидеть и зрители в Украине. Единственным транслятором боя на весь мир станет стриминговая платформа DAZN. Скачать ее можно из онлайн-магазинов на ноутбуки, планшеты или мобильные телефоны. Подписка на платформу платная.
Ориентировочное время начала боя – 23:30 по киевскому времени.
Отметим, что по результатам церемонии взвешивания британец оказался тяжелее своего оппонента на 9 килограммов (115,85 кг против 106,2 кг).
Официальное промо боя:
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