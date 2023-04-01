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Усик и Дюбуа могут провести бой в Великобритании

Бокс
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Усик и Дюбуа могут провести бой в Великобритании

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал, где может состояться поединок его подопечного против обязательного претендента на титул по линии WBA Даниэля Дюбуа (19-1; 18) КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Вчера я встречался с Джорджем Уорреном, чтобы обсудить дальнейший план действий. Сейчас мы прорабатываем разные возможности, включая Лондон с Манчестером.

Если мы найдем решение, то сможем провести это сражение в Великобритании" – сказал он.

Напомним, что ранее UA-Футбол рассказывали, где и когда смотреть бой Джошуа – Франклин.

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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