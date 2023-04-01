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Усик и Дюбуа могут провести бой в Великобритании
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Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал, где может состояться поединок его подопечного против обязательного претендента на титул по линии WBA Даниэля Дюбуа (19-1; 18) КО). Его слова цитирует BoxingScene:
"Вчера я встречался с Джорджем Уорреном, чтобы обсудить дальнейший план действий. Сейчас мы прорабатываем разные возможности, включая Лондон с Манчестером.
Если мы найдем решение, то сможем провести это сражение в Великобритании" – сказал он.
Напомним, что ранее UA-Футбол
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