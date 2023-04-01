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Хэйни о Ломаченко: Размер не имеет значения

Бокс
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Вот и увидим

Хэйни о Ломаченко: Размер не имеет значения

Фото: Твиттер

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе, американец Девин Хэйни (29-0; 15 КО) поделился своими мыслями по поводу габаритов своего будущего соперника, украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует Boxing Scene:

"Ломаченко точно выглядит маленьким, но размер не имеет значения. Значения имеют твои умения в ринге. Он сражался с большими ребятами этого веса, тем самым Накатани.

Что касается моих габаритов, то все будет нормально, я удерживаюсь в весе 135 футов" – сказал чемпион.

Напомним, что бой Ломаченко-Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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