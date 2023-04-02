Джошуа победно вернулся на ринг после двух подряд поражений

В ночь с 1 на 2 апреля в Лондоне на арене О2 состоялся поединок в супертяжелой весовой категории. Местный боксер экс-чемпион мира Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) вернулся на ринг после двух подряд поражений от украинца Александра Усика (20-0; 13 КО). Его соперником стал Джермейн Франклин (22-2; 14 КО).

На старте поединка "Эй-Джей" неплохо использовал свой коронный джеб, что позволило получить минимальное преимущество. К заслугам американца можно отнести методику активной защиты – периодически ему удавалось поймать своего соперника на задержке после атаки и всадить в него несколько боковых.

После экватора боя Франкилн стал пропускать все больше – мощные прямые от британца не раз доходили до цели. Однако Джермейна можно похвалить за хорошую выдержку – ни разу после пропущенных он так и не "поплыл". Все чаще мы видели в ринге клинч, который к концу боя и вовсе испортил картинку (его было слишком много). Но Джошуа сумел и здесь приноровиться, несколько раз попав в соперника на ближней дистанции.