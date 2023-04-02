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Джошуа победно вернулся на ринг после двух подряд поражений
Но нокаута мы не увидели
DAZN
В ночь с 1 на 2 апреля в Лондоне на арене О2 состоялся поединок в супертяжелой весовой категории. Местный боксер экс-чемпион мира Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) вернулся на ринг после двух подряд поражений от украинца Александра Усика (20-0; 13 КО). Его соперником стал Джермейн Франклин (22-2; 14 КО).
На старте поединка "Эй-Джей" неплохо использовал свой коронный джеб, что позволило получить минимальное преимущество. К заслугам американца можно отнести методику активной защиты – периодически ему удавалось поймать своего соперника на задержке после атаки и всадить в него несколько боковых.
После экватора боя Франкилн стал пропускать все больше – мощные прямые от британца не раз доходили до цели. Однако Джермейна можно похвалить за хорошую выдержку – ни разу после пропущенных он так и не "поплыл". Все чаще мы видели в ринге клинч, который к концу боя и вовсе испортил картинку (его было слишком много). Но Джошуа сумел и здесь приноровиться, несколько раз попав в соперника на ближней дистанции.
В итоге по результатам 12 раундов уверенную победу единогласным решением судей (117-111; 117-111; 118-111) одержал британский любимец публики.
Momentum. pic.twitter.com/73Rwm0i04z— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) April 1, 2023
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