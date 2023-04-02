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Джошуа бросил вызов Фьюри: Я готов, мяч на его стороне
Цыган тяжелый на подъем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяжелый Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) после
"Я стараюсь удовлетворять своих фанатов. Кого хотят фанаты? Они сказали Фьюри, да? Мяч на его стороне. Для меня было бы честью сразиться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.
Я стою здесь и говорю это с гордостью, это было бы для меня честью. Где бы вы ни были, если вы слушаете, вы знаете мое руководство, вы знаете моего промоутера, у нас уже был диалог, так что давайте продолжим, и, надеюсь, мы сможем сделать это как можно быстрее. Мы же не становимся моложе" – сказал Энтони.
Напомним, что ранее Хэйни
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