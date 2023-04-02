Джошуа бросил вызов Фьюри: Я готов, мяч на его стороне

Британский супертяжелый Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) после победы над Джермейном Франклином (22-2; 14 КО) в главном событии боксерского вечера в Лондоне (Великобритания) бросил вызов своему соотечественнику, чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри ( 33-0-1;24 КО). Его слова цитирует Bad Left Hook:

"Я стараюсь удовлетворять своих фанатов. Кого хотят фанаты? Они сказали Фьюри, да? Мяч на его стороне. Для меня было бы честью сразиться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Я стою здесь и говорю это с гордостью, это было бы для меня честью. Где бы вы ни были, если вы слушаете, вы знаете мое руководство, вы знаете моего промоутера, у нас уже был диалог, так что давайте продолжим, и, надеюсь, мы сможем сделать это как можно быстрее. Мы же не становимся моложе" – сказал Энтони.