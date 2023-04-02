Промоутер Усика о бое с Дюбуа: Александр серьезно относится к этому вызову

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк отрицает возможность недооценки соперника в следующем поединке своего подопечного против претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО). Его слова цитирует talkSPORT:

- Способен ли Дюбуа устроить апсет в бою с Усиком?

- Иначе не было бы этого поединка. Каждый может нокаутировать соперника, когда он выходит в ринг. Просто вспомните первое сражение Хасима Рахмана с Ленноксом Льюисом. Кто мог вообразить, что он завершится так? Никто. Такое же может произойти в поединке Усика и Дюбуа.

Но Александр – профессионал, он очень серьезно относится к этому бою. Независимо от соперника он проходит одинаковый лагерь, выполняет те же упражнения, имеет ту же дисциплину и режим подъема в 5 утра и все такое. Что может отличаться – мотивация. Если у тебя сражение с Фьюри, значит, получаешь существенный вызов. Но когда дело доходит до Дюбуа, который является андердогом в бою, это меняет настройки, но для Усика это совершенно исключено, – сказал Красюк.