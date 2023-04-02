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Джошуа заподозрил Ломаченко в расизме
Энтони, ради всего святого, хватит
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) после
"Люди могут этого не понять, но Ломаченко сказал, что я сильный. Я счел это неуважением, поскольку в футболе слышал, как многие комментаторы говорят, что африканские игроки просто сильные. Они никогда не говорят об их таланте. Поэтому мне показалось неуважением, когда он сказал, что я сильный.
Как африканец я подумал, что он пытается унизить меня как трудоголика. Вот как я это интерпретировал. Поэтому я был немного раздражен. Мои эмоции были очень сильными. Так что это был гнев в сторону команды Усика. Это было неуважение ко мне" – сказал он.
Напомним, что ранее промоутер Усика
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