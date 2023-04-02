Промоутер Джошуа дал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн дал прогноз на бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни (29-0; 15 КО) и украинцем Василием Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует пресс-служба Matchroom Boxing:

"Я думаю, что Хэйни победит, он заберет каждый раунд. Сейчас Девин Хэйни стоит больших денег, и это заслуженно. Он отличный боец. Я думаю, что поединок с Ломаченко – это отличное сражение для него.

Но я также чувствую, что довольно скоро после этого боя он поднимется в первый полусредний вес. И там для него отличные поединки. Кажется, все поднимаются в первый полусредний дивизион" – сказал он.