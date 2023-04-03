Джошуа рассказал, почему набрал вес, который стал рекордным в его карьере

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа высказался о результатах взвешивания перед боем с американцем Джермейном Франклином, Поединок состоялся сегодня, 2 апреля, в Лондоне. Напомним, британец показал крупнейший вес в карьере – 115,8 кг.

"Нет, я не хотел быть тяжёлым. Что же касается моего веса… Ваша форма определяется в спаррингах, а не тем, какой у вас вес. Если бы я весил 110 кг, это не означало бы, что я в лучшей форме. Если я вешу 115 кг и при этом провожу по 12, 15 раундов, как это нужно тренеру, это нормально. Вот как это работает. Так что это естественный рост моего тела", – сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее Джошуа раскритиковал слова украинца Василия Ломаченко после своего реванша с Усиком.