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Джошуа рассказал, почему набрал вес, который стал рекордным в его карьере

Бокс
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Энтони ставит на массу

Джошуа рассказал, почему набрал вес, который стал рекордным в его карьере

Фото: Джошуа

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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа высказался о результатах взвешивания перед боем с американцем Джермейном Франклином, Поединок состоялся сегодня, 2 апреля, в Лондоне. Напомним, британец показал крупнейший вес в карьере – 115,8 кг.

"Нет, я не хотел быть тяжёлым. Что же касается моего веса… Ваша форма определяется в спаррингах, а не тем, какой у вас вес. Если бы я весил 110 кг, это не означало бы, что я в лучшей форме. Если я вешу 115 кг и при этом провожу по 12, 15 раундов, как это нужно тренеру, это нормально. Вот как это работает. Так что это естественный рост моего тела", – сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее Джошуа раскритиковал слова украинца Василия Ломаченко после своего реванша с Усиком.

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В статье: Энтони Джошуа
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