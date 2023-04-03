Джошуа: Когда я был любителем, то не знал, кто такой Тайсон Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) рассказал, о спаррингах с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO). Боксер признался, что дрался с "Цыганским королем" за часы Rolex. Его слова приводит The Sun:

"Это было давно, когда я был любителем и не знал, кто такой Тайсон. Я читал в Boxing News, там было написано, что Фьюри ходил по лондонским спортзалам и говорил, что если кто-нибудь нокаутирует его, они получат Rolex.

Мне не удалось его нокаутировать. После этого он сказал: «Остерегайтесь этого парня, однажды он станет чемпионом мира. И его предсказание исполнилось."