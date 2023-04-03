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Джошуа: Когда я был любителем, то не знал, кто такой Тайсон Фьюри

Бокс
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Энтони рассказал о том, как дрался за часы

Джошуа: Когда я был любителем, то не знал, кто такой Тайсон Фьюри

фото - boxingscene.com

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Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) рассказал, о спаррингах с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO). Боксер признался, что дрался с "Цыганским королем" за часы Rolex. Его слова приводит The Sun:

"Это было давно, когда я был любителем и не знал, кто такой Тайсон. Я читал в Boxing News, там было написано, что Фьюри ходил по лондонским спортзалам и говорил, что если кто-нибудь нокаутирует его, они получат Rolex.

Мне не удалось его нокаутировать. После этого он сказал: «Остерегайтесь этого парня, однажды он станет чемпионом мира. И его предсказание исполнилось."

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В статье: Энтони Джошуа
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