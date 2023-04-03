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Боб Арум: Я всегда хотел увидеть бой Хейни или Ломаченко против Шакура Стивенсона
Посмотрим, кто же победит в этом поединке
Боб Арум промоутер Василия Ломаченко (17-2, 11 KO) и Девина Хейни (29-0, 15 KO), рассказал, с кем встретится победитель этого боя.
"Легкий дивизион переполнен хорошими бойцами. Я всегда хотел увидеть бой Хейни или Ломаченко против Шакура Стивенсона. Опять же, Райан Гарсия и Джервонта Дэвис – потрясающие легковесы, они тоже в обойме.
Шакур – это парень, который ждет в свое время, он уже себя зарекомендовал, очень талантлив. Если Стивенсон победит, то встретится с победителем боя Хейни – Ломаченко. Шакур годами ждал своего шанса, поэтому я буду продвигать его как соперника победителю этого боя. Не могу сказать, когда это произойдет, ведь эти ребята имеют собственную повестку дня. Время боя действительно зависит только от них. Итак, я посмотрю на этот поединок и запланирую грядущие бои после него", – сказал Арум.
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