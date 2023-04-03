Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик: Бой с Тайсоном Фьри состоится
Сменится только дата
Фото: Володимир Кобельков / "Київський торт"
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал об организации боя Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) в будущем. Слова украинца приводит Tribuna со ссылкой на Владимира Кобелькова.
"Думаю, этот поединок с Тайсоном Фьюри состоится, но не так, как планировалось 29 апреля. В тренировочном лагере я проделал много работы, которую мы запланировали. Я улучшил некоторые свои результаты в плавании, беге, езде на велосипеде, задержке дыхания.
И я очень рад, что сейчас нахожусь дома, серьезно говорю. Конечно, я тоже очень хотел бы быть сейчас в лагере, потому что в течение трех с половиной месяцев я проделал невероятно много работы. Еще оставался один месяц, но все остановилось, я вернулся домой, занимаюсь домашними делами и своими делами, которые требовали меня здесь.
Знаешь, я верующий человек. Все, что не делается в жизни – я смотрю на это с очень большим позитивом. Значит так надо было, значит, Господь меня останавливает, дает паузу какую-то для того, чтобы потом я лучше стартовал", - сказал Усик.
Популярное сейчас
- Экс-тренер Шахтера находится в списке кандидатов на пост наставника Челси
- Федоров прокомментировал техническую возможность сделать повестки для украинцев в мессенджерах
- Довбик снова забивает, Ротань впервые побеждает. Символическая сборная 19-го тура УПЛ
- Ломаченко: Я посвящу победу над Хэйни богу, отцу и своей стране
- Суперзвезда Баварии каждую неделю ездит на матчи команды из Англии из-за прихоти девушки. ФОТО
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО