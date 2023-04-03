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Усик: Бой с Тайсоном Фьюри состоится

Бокс
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Усик: Бой с Тайсоном Фьюри состоится

Фото: Володимир Кобельков / "Київський торт"

Новина українською

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал об организации боя Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) в будущем. Слова украинца приводит Tribuna со ссылкой на Владимира Кобелькова.

"Думаю, этот поединок с Тайсоном Фьюри состоится, но не так, как планировалось 29 апреля. В тренировочном лагере я проделал много работы, которую мы запланировали. Я улучшил некоторые свои результаты в плавании, беге, езде на велосипеде, задержке дыхания.

И я очень рад, что сейчас нахожусь дома, серьезно говорю. Конечно, я тоже очень хотел бы быть сейчас в лагере, потому что в течение трех с половиной месяцев я проделал невероятно много работы. Еще оставался один месяц, но все остановилось, я вернулся домой, занимаюсь домашними делами и своими делами, которые требовали меня здесь.

Знаешь, я верующий человек. Все, что не делается в жизни – я смотрю на это с очень большим позитивом. Значит так надо было, значит, Господь меня останавливает, дает паузу какую-то для того, чтобы потом я лучше стартовал", - сказал Усик.

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В статье: Александр Усик
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Источник:
Tribuna

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